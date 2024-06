Quali recap: pole per Carlos, Charles terzo

Vanno in scena le qualifiche del Gran Premio d’Italia, le seconde della storia con il formato ATA, Alternative Tyre Allocation. Le vetture dovranno affrontare il Q1 con gomme Hard, il Q2 con le Medium e il Q3 con le Soft.

Q1. Si comincia a girare, i primi tempi di Charles e Carlos sono 1’22”496 e 1’22”321. Il monegasco scende poi a 1’21”996, imitato dal compagno di squadra che centra 1’21”965. I due restano con le stesse gomme e Leclerc si migliora ulteriormente scendendo a 1’21”788. Entrambe le vetture accedono al Q2.

Q2. Si montano gomme Medium e al primo tentativo Sainz ottiene 1’20”991. Charles centra 1’21”175 e poi 1’20”977. Entrambi avanzano al Q3.

Q3. Per l’ultima fase Carlos e Charles dispongono di due treni di gomme Soft nuove. Al primo tentativo ottengono i migliori due tempi in 1’20”532 e 1’20”564. Al secondo tentativo Charles fa 1’20”361, terzo tempo, mentre Carlos si mette dietro tutti in 1’20”294. Per lui è la quarta pole position della carriera, la numero 245 per la Ferrari.