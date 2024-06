Prove libere 2: Sainz miglior tempo, Leclerc sesto

Carlos Sainz ha ottenuto il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia a Monza, mentre Charles Leclerc è stato sesto in una giornata nella quale la squadra ha completato il programma previsto.

46 giri. Carlos e Charles sono scesi in pista con gomme Medium con le quali hanno ottenuto rispettivamente 1’21”565 e 1’21”838. Nella fase centrale del turno sulle due SF-23 sono state montati pneumatici Soft con i quali entrambi i piloti hanno abbassato i tempi di riferimento: lo spagnolo ha fatto segnare il miglior crono in 1’21”355, mentre Charles ha ottenuto 1’21”716. Nell’ultimo terzo della sessione i due hanno infine simulato le condizioni di gara con le gomme Medium impiegate a inizio turno. Non è stato possibile però raccogliere più di tante informazioni dal momento che Sergio Perez è uscito di pista alla curva Michele Alboreto (ex Parabolica) innescando una bandiera rossa. La sessione è ripresa con cinque minuti di tempo sul cronometro così le SF-23 hanno potuto completare altri tre giri. Sainz ha dunque percorso 23 tornate, proprio come Leclerc.