Prove libere 1: Carlos e Charles secondo e quarto

Carlos Sainz e Charles Leclerc hanno ottenuto il secondo e il quarto tempo nella prima sessione di prove libere del Gran premio d’Italia.

50 giri. Le due SF-23 sono state in pista per tutto il turno con gomme Hard. I primi tempi di riferimento sono stati 1’22”966 per Charles e 1’23”218 per Carlos. Tornati ai box, Sainz è uscito nuovamente dal garage quasi subito, migliorandosi in 1’22”703 e arrivando a soli 46 millesimi dal tempo di Max Verstappen. Leclerc invece ha atteso un po’ di più per delle regolazioni e non si è migliorato. Nel finale entrambi hanno girato caricando carburante a bordo per simulare le condizioni di gara. Carlos ha completato 28 tornate, Charles 22.