Race recap: Charles secondo, Carlos quarto

Cielo sereno, asciutto. Temperature: aria 27°; asfalto 43°

Partenza. Al via Charles tiene la prima posizione, mentre Carlos supera Sergio Perez e ed è 14°. Max Verstappen risale rapidamente al terzo posto.

Giro 3. Carlos sale 13° superando Kevin Magnussen e poi anche Esteban Ocon, Sebastian Vettel. E Lance Stroll. È decimo.

Giro 8. Sainz supera Guanyu Zhou e sale nono. Al giro seguente supera anche Nyck De Vries ed è ottavo.

Giro 10. Carlos passa Fernando Alonso ed è settimo.

Giro 11. Sainz supera Lando Norris ed è sesto.

Giro 12. Carlos passa anche Pierre Gasly per il quinto posto. Vettel si ferma per un guasto e Charles rientra per cambiare le gomme passando a Medium in 2.2. Esce dai box terzo.

Giro 13. Sainz supera Daniel Ricciardo e sale quarto alle spalle di Charles.

Giro 24. Si ferma George Russell per passare ad Hard. Charles risale secondo, Carlos è terzo.

Giro 26. Si ferma Verstappen, Charles torna in testa.

Giro 31. Carlos entra ai box per passare a Soft in 2.3. Rientra settimo subito dietro a Perez.

Giro 33. Sainz supera Perez alla Roggia e sale in sesta posizione. Nello stesso giro Charles si ferma per un nuovo treno di gomme Soft e rientra secondo, mentre Carlos è quinto.

Giro 36. Pit stop lento per Norris, Carlos sale quarto.

Giro 48. Safety Car per stop di Ricciardo. Tutti i piloti rientrano ai box per passare a gomme Soft.

Finale. La gara termina dietro alla Safety Car. Charles, secondo, Carlos quarto.