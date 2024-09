Silverstone chiude la tripletta estiva

TRE DOMANDE A... OLIVER BEARMAN

PILOTA DI RISERVA SCUDERIA FERRARI HP

1. Sei un pilota inglese, che cosa significa per te Silverstone e quali sono le caratteristiche che rendono questa pista così speciale?

Silverstone è per noi inglesi “la pista” per eccellenza. L’atmosfera è unica e il pubblico incredibile. Sulle tribune si vedono migliaia di tifosi che ovviamente vengono a supportare i piloti britannici accanto a molti intenditori che apprezzano il motorsport in genere e la bravura di chi è al volante, al di là della nazionalità. Detto questo, mettendo da parte qualunque campanilismo, Silverstone è un circuito straordinario con alcuni passaggi che hanno fatto la storia del motorsport. Guidare una monoposto a Copse o a Maggots e Becketts regala sensazioni incredibili che difficilmente possono essere descritte. Chiedete a qualsiasi pilota, dalla Formula 1 alla Formula 3: non ne troverete uno che non ami Silverstone.

2. Sei pilota di riserva della Scuderia Ferrari HP e un membro della Scuderia Ferrari Driver Academy. Cosa ti ha dato il percorso che hai fatto fino ad ora?

La Scuderia Ferrari Driver Academy mi ha fatto fare un salto di qualità sia dal punto di vista della consapevolezza tecnica, sia sotto il profilo della preparazione atletica. Far parte di questo programma mi ha permesso di potermi preparare come da solo non avrei mai potuto fare. Lo scorso anno ho avuto la possibilità di esordire al volante di una vettura di Formula 1 e non dimenticherò mai il mio primo test a Fiorano con la vettura del 2021. Quest’anno ho avuto la possibilità di diventare reserve driver del team e questo mi ha permesso di iniziare a lavorare con il personale della Scuderia e di iniziare a lavorare per molte ore al simulatore.

3. Quando hai capito che volevi fare il pilota?

In casa abbiamo sempre respirato motorsport perché mio nonno faceva il pilota e anche mio padre, seppure a livello di gare club. Per questo quando avevo tre o quattro anni sapevo già riconoscere tutti i modelli di vettura, fossero da corsa o di serie. Fu proprio mio nonno a portarmi un giorno in un kartodromo: lì noleggiammo un kart e completai i miei primi giri. Mi piacque talmente tanto che per Natale i miei genitori mi regalarono il mio primo kart. Da quel momento non ho più smesso di guidare e penso ancora che sia una delle sensazioni più belle del mondo…



Profilo

Oliver Bearman

Nato il 08/05/2005

Città di provenienza: Chelmsford (UK)





GRAN PREMIO DI GRAN BRETAGNA: NUMERI E CURIOSITÀ

2. Le contee nel quale è posizionato il circuito di Silverstone. Il tratto tra Becketts e Abbey, compresi i box e il rettilineo di partenza, si trova nel Buckinghamshire, mentre dalla curva Farm fino a Maggotts ci si trova nel Northamptonshire.

51. I campionati per veicoli a motore che si disputano nel Regno Unito. Le serie internazionali sono dodici, quelle nazionali invece sono 39, I campionati per veicoli a motore che si disputano nel Regno Unito. Le serie internazionali sono dodici, quelle nazionali invece sono 39, più che in qualunque altro paese nel mondo.

500. L’ammontare in sterline del premio per il vincitore della prima gara di Formula 1, disputata proprio a Silverstone il 13 maggio 1950. A vincerla fu Giuseppe Farina su Alfa Romeo e oggi si tratterebbe di un premio pari a circa 22.000 sterline. Oggi invece il premio per il vincitore di un Gran Premio è… zero! Le squadre ricevono una quota del montepremi totale in base alle posizioni nel campionato alla fine della stagione, ma i singoli vincitori del Gran Premio ricevono solo il trofeo.

645,78. I punti conquistati dalla Scuderia Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna, più di chiunque altra squadra. Il rivale più ravvicinato è Mercedes, che insegue a 216,64 lunghezze di distanza, mentre al terzo posto c’è McLaren a 227,78 punti di distacco.

1899. L’anno del primo inseguimento della polizia in auto in tutto il Regno Unito, avvenuto proprio nel Northamptonshire. Era aprile e un tale di nome Frederick John Phillips andava di negozio in negozio nei dintorni di Far Cotton e St James dicendo che proveniva da un famoso circo – al tempo incredibilmente in voga – e stava organizzando la campagna promozionale offrendo biglietti gratuiti per lo spettacolo se i negozianti avessero esposto un poster alle loro vetrine pagando una piccola somma. Era una truffa nella quale cascarono in tanti. Ma non Jane Botterill che, insospettita, corse alla stazione di polizia di St James End ad avvertire il sergente Hector McLeod. Il poliziotto si fece dire in quale direzione era diretto il truffatore e corse dal sarto locale, William Herbert Harrison, detto Jack, che era la terza persona a Northampton a possedere una vettura. Harrison spinse il suo mezzo alla velocità massima di 25 km/h e portò il sergente McLeod da Northampton a Daventry permettendogli di arrestare il truffatore. Quella vicenda segnò una pagina storica per la polizia del Regno Unito.