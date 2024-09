Charles: “Raccolti molti dati, ci aiuteranno a trovare la chiave”

Charles Leclerc è arrivato sorridente nel paddock di Silverstone: “Questa pista è molto bella e costituisce un buon banco di prova per le vetture. Noi abbiamo un programma intenso da mettere in atto nelle prove libere qui, dopo che siamo riusciti a portare a casa moltissimi dati dall’Austria dove abbiamo girato con configurazioni piuttosto diverse tra me e Carlos – ha detto Charles –. Ovviamente speriamo che non piova, altrimenti saremo costretti a posticipare parte delle nostre verifiche alla gara successiva. Sono però fiducioso che possiamo risolvere i nostri problemi in tempi brevi e guadagnare il margine che questi aggiornamenti ci dovrebbero dare. Se ci riusciremo faremo un balzo in avanti tale da poter tornare a lottare per la vittoria come è stato fino a qualche gara fa”.

Consigli. Il monegasco ha poi commentato l’ingaggio da parte del Haas F1 Team di Oliver Bearman in vista della prossima stagione: “Ollie è un talento straordinario e grazie al fatto di essere parte della Scuderia Ferrari Driver Academy negli ultimi anni ha avuto accesso a strumenti di primissimo piano, oltre che all’intera squadra di Formula 1, che lo hanno messo in condizione di farsi trovare immediatamente pronto, come è successo a Jeddah”. Charles ha chiuso con un consiglio per il reserve driver e futuro rivale in pista: “Nel suo primo anno non deve mettersi addosso troppa pressione, deve poter sbagliare, deve fare la sua esperienza e deve crescere. Se poi ha bisogno di qualche consiglio sono qui, basta bussare…”.