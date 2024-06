Prove libere 3: Charles miglior tempo, Carlos sesto

Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno ottenuto il primo e il sesto tempo nella terza e ultima sessione di prove libere che da metà in poi è stata condizionata dalla pioggia.

45 giri. Charles è uscito subito dai box dopo aver perso la seconda sessione di libere di ieri. Il monegasco è andato in pista con gomme Soft, imitato poco dopo dal compagno di squadra. I due hanno ottenuto rispettivamente 1’29”000 e 1’29”044. Al secondo tentativo Carlos è sceso a 1’27”964, Charles a 1’28”068. Al terzo e ultimo tentativo Leclerc ha centrato 1’27”419, miglior tempo, mentre Sainz non si è migliorato. A metà sessione su Silverstone è iniziata a cadere la pioggia: Charles ha provato a rimanere in pista con le slick ma poi è dovuto passare, al pari del compagno di squadra, alle Intermedie. Con queste coperture le due Ferrari hanno compiuto un’altra manciata di tornate che hanno portato il totale di Charles a 24 e quello di Carlos a 21.