Prove libere 2: Carlos secondo. Charles rimane ai box

Carlos Sainz ha ottenuto il secondo tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna. Turno inutile invece per Charles Leclerc, costretto in garage per tutti i 60 minuti a causa di un problema elettrico sulla sua SF-23.

29 giri. A inizio sessione lo spagnolo è sceso in pista con gomme Medium e poco carico di carburante ottenendo come miglior tempo 1’29”083. È passato poi alla mescola Soft con la quale ha ottenuto il suo crono di riferimento in 1’28”100, secondo a 22 millesimi da Max Verstappen. Nella parte finale del turno Carlos ha tenuto le stesse gomme caricando carburante per simulare le condizioni di gara. Negli ultimi quattro giri a disposizione Carlos ha invece girato con gomma Medium. Sainz ha percorso 29 tornate.