Carlos Sainz e Charles Leclerc hanno ottenuto il secondo e il quarto tempo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone.

49 giri. Charles e Carlos hanno iniziato il turno con gomme prototipo con le quali hanno ottenuto rispettivamente 1’34”548 e 1’34”556. I due sono poi passati a gomme Soft con le quali hanno centrato i tempi di riferimento: 1’32”273 per Sainz e 1’32”574 per Leclerc. Negli ultimi quindici minuti la squadra ha caricato carburante e montato gomme Hard per girare in configurazione gara. Carlos ha completato 24 tornate, Charles 25.