Race recap: Charles quarto, Carlos sesto

Si corre il Gran Premio del Giappone, sulla pista di Suzuka ci sono 27 gradi, 44 la temperatura dell’asfalto.

Partenza. Al via Carlos scatta alla perfezione e guadagna una posizione, è quinto dietro a Charles. Nelle retrovie c’è un contatto, ci sono molti pezzi in pista e la direzione gara manda in pista la Safety Car.

Giro 5. Si riparte.

Giro 13. Si ferma per il proprio pit stop Oscar Piastri, Charles e Carlos salgono al terzo e al quarto posto.

Giro 18. Si ferma Charles che rimonta gomma Medium. È ottavo.

Giro 19. Carlos effettua la sua sosta per passare a un altro set di gomme Medium. Rientra ottavo dietro a Leclerc che nel frattempo è salito al sesto posto scavalcando Fernando Alonso.

Giro 20. Charles supera Esteban Ocon e sale quinto.

Giro 21. Sainz passa Ocon e sale sesto.

Giro 24. Si ferma per cambiare le gomme George Russell. Ferrari di nuovo al quarto e quinto posto.

Giro 35. Charles rientra per passare a gomme Hard, imitato da Hamilton. Rientra sesto, mentre Carlos è momentaneamente secondo grazie alle soste di Norris e Piastri.

Giro 38. Si ferma anche Carlos, che torna in pista sesto dietro a Hamilton. Charles sale quinto.

Giro 45. Leclerc supera Russell e sale in quarta posizione.

Giro 49. Sainz supera Russell e sale in sesta piazza.

Giro 53. Finisce così: Charles è quarto, Carlos sesto, Ferrari rosicchia altri quattro punti alla Mercedes nella classifica Costruttori.