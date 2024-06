Inizio incoraggiante

La Scuderia Ferrari HP ha vissuto un buon venerdì, privo di intoppi. Il programma di giornata era intenso e prevedeva di lavorare sia sulla valutazione del pacchetto di aggiornamento della SF-24, al debutto qui, che sulla messa a punto della monoposto su un tracciato complesso e che, specie con le nuove vie di fuga in ghiaia, perdona molto poco gli errori. Le nuove parti introdotte sulla vettura si sono comportate come ci si aspettava e sia Charles che Carlos sono risultati competitivi tanto sul giro secco – Leclerc è stato il più veloce in entrambe le sessioni di libere – quanto sul passo gara. Ovviamente è solo venerdì ed è presto per lasciarsi prendere dall’entusiasmo ma se non altro il weekend in pista è iniziato nel modo giusto.

FP1. Nel primo pomeriggio Carlos e Charles hanno iniziato il lavoro con gomme Hard, con le quali hanno girato fino alla sospensione con bandiera rossa a causa dell’arresto in pista della Williams di Alex Albon. Alla ripresa le due Ferrari sono tornate in pista con pneumatici Soft con i quali Leclerc e Sainz hanno ottenuto i tempi di riferimento, in 1’16”990, miglior riscontro assoluto, e 1’17”120, terzo crono. Il monegasco ha completato in tutto 30 giri, cinque più del compagno di squadra.

FP2. Nella seconda sessione i piloti sono scesi in pista prima con le gomme Medium, per poi passare alle Soft con le quali sono stati centrati i migliori tempi. Una volta ancora Leclerc è stato il più veloce di tutti, in 1’15”906, mentre Sainz non è riuscito a mettere insieme il giro perfetto fermando i cronometri a 1’16”423. Nell’ultimo terzo del turno entrambi i piloti hanno caricato carburante per provare in configurazione gara con mescola Medium. Nel complesso 29 le tornate completate da Charles, una in meno di Carlos.

Domani. Questa notte si lavorerà per rifinire ulteriormente la messa a punto in vista delle qualifiche, domani in programma alle ore 16 CEST e che saranno precedute dall'ultima sessione di libere alle 12.30.







Charles Leclerc #16

È stata una giornata positiva. Tutto è andato liscio e siamo riusciti a effettuare tutti i test che avevamo pianificato. Per adesso sembriamo competitivi, anche se domani le condizioni cambieranno, soprattutto a causa del vento, e quindi dobbiamo prepararci.

Gli aggiornamenti sembrano funzionare come da nostre attese, e questo è un altro aspetto positivo. E oltre a tutto questo è stupendo vedere tante bandiere rosse sulle tribune!

Carlos Sainz #55

Un buon venerdì per tutta la squadra direi: nella prima sessione sono stato competitivo e nella seconda abbiamo fatto alcune modifiche che credo siano andate nella direzione giusta al punto che posso dirmi ragionevolmente contento della macchina. Non sono riuscito a mettere insieme un giro pulito con le Soft ma sono a mio agio e questo è ciò che conta di più.

Dopo due weekend Sprint è stato bello poter tornare a provare differenti configurazioni della vettura, specie per il fatto che avevamo un robusto pacchetto di aggiornamenti da verificare. C’è ancora un po’ di lavoro da fare prima delle qualifiche ma non vedo l’ora che sia domani.