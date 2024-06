Prove libere 3: Carlos e Charles terzo e quarto

Carlos Sainz e Charles Leclerc hanno ottenuto il terzo e il quarto tempo nell’ultima sessione di prove libere del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna sulla pista di Imola.

42 giri. Carlos e Charles hanno iniziato il turno direttamente con gomme Soft con le quali hanno ottenuto due tempi molto simili, 1’16”067 e 1’16”087. Nella seconda metà della sessione, dopo la sospensione per l’uscita di pista di Fernando Alonso alla Rivazza, sulle SF-24 sono stati tenuti gli stessi pneumatici ed è stato caricato carburante per girare in configurazione gara. Nel finale sono state montate delle Soft nuove per tornare a lavorare sul giro secco ma non c’è stato il tempo di effettuare il giro dal momento che Sergio Perez ha innescato un’altra bandiera rossa alla Variante Gresini. Il turno è ripreso con soli due minuti a disposizione ma né Carlos – al suo attivo 22 giri – che Charles – 20 – sono riusciti a migliorarsi.