Charles: “Mi aspetto un weekend molto serrato”

Charles Leclerc è entrato nel paddock di Imola sorridente, voglioso di fare bene davanti ai tanti tifosi italiani che sono attesi in autodromo da domani: “Sarebbe bello fare bene qui e poter celebrare insieme a loro. Questo sarà il nostro obiettivo principale del weekend”.

Novità. Leclerc oltre agli upgrade portati per questa gara avrà anche un nuovo ingegnere di macchina, Bryan Bozzi: “Ci conosciamo benissimo e operiamo insieme fin dal mio primo anno in Scuderia. Sono sicuro che saprà fare un ottimo lavoro e credo che si meriti questa opportunità”. Domani la giornata sarà molto intensa: “Abbiamo diverse novità da provare e non sono nemmeno sicuro che vedremo su questa pista il pieno potenziale di tutte le parti che saranno sulla monoposto. Sarà molto importante anche fare un buon lavoro nella messa a punto. Sulla base di quanto abbiamo visto a Miami credo che se facciamo tutto al meglio possiamo dare del filo da torcere ai nostri rivali e lottare per la pole position. Da domani ne sapremo di più, non vedo l’ora di mettermi al volante”.