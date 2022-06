Prove libere 1: Charles e Carlos secondo e quarto

Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno ottenuto il secondo e il quarto tempo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio dell’Azerbaigian. I piloti della Scuderia Ferrari hanno iniziato il turno con gomme Hard per poi effettuare un tentativo con Soft e concludere nuovamente sulle Hard con maggiore carburante a bordo.

43 giri. Charles e Carlos, come detto, hanno iniziato a prendere confidenza con il circuito con pneumatici Hard con i quali il monegasco ha centrato come miglior tempo 1’46”999, mentre lo spagnolo ha ottenuto 1’48”116. Una volta passati a gomme Soft i due hanno stabilito le proprie prestazioni di riferimento: Leclerc ha fermato i cronometri a 1’45”603, mentre Sainz ha ottenuto 1’46”012. Nel complesso Charles ha percorso 21 tornate, una in meno di Carlos. Le F1-75 torneranno in pista alle ore 18 (16 CET) per la seconda sessione di libere.