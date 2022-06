Prove libere 1: Carlos secondo, Charles quinto

Carlos Sainz e Charles Leclerc hanno ottenuto rispettivamente il secondo e il quinto tempo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio del Canada al Circuit Gilles Villeneuve di Montreal.

64 giri. I piloti della Scuderia Ferrari hanno differenziato il programma: Charles ha iniziato a girare con gomme Soft, mentre con Carlos si è optato per la mescola Medium così da valutare le due mescole portate da Pirelli. Il monegasco, su una pista molto sporca, ha ottenuto 1’16”500, mentre lo spagnolo 1’16”952, che poco dopo ha migliorato scendendo a 1’16”400. Charles si è fermato al box per delle regolazioni ed è poi tornato in pista scendendo a 1’15”949 e poi 1’15”666.

Dal canto suo Carlos è passato a gomme Soft centrando 1’15”441 e poi 1’15”404. In totale Carlos ha completato 34 giri, mentre Charles ne ha fatti 30. Charles ha poi provato anche le gomme Medium, senza riuscire a migliorare il proprio tempo. La seconda sessione – a rischio pioggia – è in programma alle 17 locali (23 CET).