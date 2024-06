Race recap: Charles terzo, Carlos quarto

All’Autódromo Hermanos Rodríguez va in scena il Gran Premio di Città del Messico: 25 gradi l’aria, 48 l’asfalto.

Partenza. Al via Max Verstappen e Sergio Perez sfruttano la scia e attaccano le Ferrari. C’è un contatto fra il messicano e il monegasco. Charles resta secondo, Carlos terzo.

Giro 4. Charles perde una bandella dall’ala anteriore, pezzo che rimane in mezzo alla pista e costringe la direzione gara a chiamare una Virtual Safety Car per rimuovere il detrito. Al giro seguente si riparte.

Giro 19. Max Verstappen si ferma ai box pe ril cambio gomme. Charles e Carlos sono al comando anche se ora è alle prese con Lewis Hamilton.

Giro 25. Hamilton si ferma pe ril cambio gomme, ma Carlos non copre l’inglese.

Giro 30. Pit stop per Carlos che torna in pista e rientra quarto. Al giro seguente lo imita il compagno di squadra che torna in pista terzo.

Giro 32. Incidente per Keving Magnussen. Safety Car. Al giro seguente viene esposta bandiera rossa.

Restart. La gara riparte da fermi al giro 35 con Charles secondo e Carlos quarto. Tengono la posizione ma il monegasco è insidiato da Hamilton e Carlos da George Russell.

Giro 39. Hamilton supera Leclerc.

Finale. Non succede più nulla. Charles centra il terzo posto davanti a Carlos che sale al quarto posto nella classifica di campionato. Il giro veloce di Hamilton fa sì che sia Ferrari che Mercedes ottengano 27 punti, lasciando dunque invariato il distacco a 22 punti.