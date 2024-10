Prove libere 1: Carlos secondo, incidente per Oliver

Carlos Sainz ha ottenuto il secondo tempo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Città del Messico. L’altra vettura, guidata da Oliver Bearman – per questa sessione al posto di Charles Leclerc –, ha invece completato appena sette giri prima di essere coinvolta in un incidente con la Williams di Alexander Albon e ha concluso con l’ultimo tempo in classifica.

32 giri. Carlos e Oliver hanno iniziato il turno con gomme Hard, ma la sessione è stata subito interrotta a causa di alcuni detriti in pista. I due sono tornati in pista ottenendo rispettivamente 1’19”407 e 1’21”256 ma la sessione di Bearman è finità dopo sette passaggi poiché la sua Ferrari è stata centrata da Alexander Albon in uscita da curva 9. Fortunatamente la SF-24 non è sembrata troppo danneggiata anche se l’inglese non è riuscito a riportare la vettura in pitlane. Alla ripresa Carlos ha montato pneumatici Soft con le quali si è migliorato scendendo a 1’18”315, secondo miglior tempo. Negli ultimi giri lo spagnolo è poi rientrato ai box per caricare carburante e rimontare le gomme Hard di inizio sessione andando a completare un totale di 25 tornate.