Prove libere 2: Charles e Carlos quarto e quinto

Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno ottenuto il quarto e il quinto tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio.

48 giri. Leclerc ha iniziato il lavoro con gomma Soft nuova, Carlos con Medium. Il monegasco ha inizialmente ottenuto 1’44”038, mentre Sainz ha centrato un tempo migliore, 1’43”788. I due hanno poi montato un altro treno di Soft nuove con le quali Carlos ha fatto segnare 1’43”098, seguito poco dopo da Charles che è stato capace di 1’42”837. Per l’ultima parte del turno sulle due SF-24 è stato nuovamente caricato carburante per poter girare in configurazione gara. Questa volta è stato Leclerc a tenere la Soft, mentre Sainz ha rimesso la Medium di inizio turno. Il monegasco ha completato in totale 23 giri, lo spagnolo 25.