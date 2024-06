Sprint Shootout: Carlos e Charles terzo e quarto

Con 35 minuti di ritardo a causa della pioggia, va in scena lo Sprint Shootout sulla pista di Spa-Francorchamps. La pista è bagnata e le vetture montano gomme Intermedie. Nell’aria ci sono 16 gradi, sull’asfalto 23.

SQ1. Come sempre quando la pista è bagnata, si gira a oltranza per massimizzarne l’evoluzione. Charles comincia con 2’01”438, Carlos fa 2’04”669. Al giro seguente entrambi si migliorano in 2’00”607 e 1’59”981. Al terzo tentativo Charles fa 1’59”575, mentre Carlos stacca 1’59”414. Sono tempi sufficienti per accedere alla seconda fase.

SQ2. La pista non permette ancora di montare gomme da asciutto. Tutti montano un nuovo treno di gomme Intermedie. Leclerc ottiene 1’56”265, Carlos 1’56”557 che restano i tempi di riferimento dal momento che Lance Stroll innesca una bandiera rossa finendo contro le barriere. Entrambe le Ferrari passano all’ultima fase.

SQ3. Macchine in pista con gomme Soft. Charles inizia con 1’52”525, Carlos fa 1’55”374. Si continua: al tentativo finale Sainz ottiene 1’49”081, mentre Leclerc commette un piccolo errore in curva 9 e fa segnare 1’49”251. Le Ferrari scatteranno dalla terza e dalla quarta posizione.