Charles al via domenica dalla pole position

Charles Leclerc domenica prenderà il via del Gran Premio del Belgio dalla pole position: per lui sarà la ventesima volta – solo Michael Schumacher con 58 partenze dal palo e Niki Lauda con 23 hanno fatto meglio di lui nella storia Ferrari –, la numero 244 per il team. Carlos Sainz scatterà invece dalla seconda fila in quarta posizione pur essendosi piazzato ad appena 164 millesimi dal compagno di squadra. I due avevano ottenuto il secondo e il quinto tempo ma beneficeranno della penalizzazione inflitta a Max Verstappen, autore del miglior tempo ma poi retrocesso per la sostituzione del cambio.



Pista in evoluzione continua. Dopo una giornata all’insegna della pioggia, il cielo sopra le Ardenne si è aperto proprio al momento della qualifica, che è iniziata con pista umida ma con un sole splendente. In Q1, come sempre in queste condizioni, i piloti hanno caricato un discreto quantitativo di carburante per poter continuare a girare ma mano che la pista si asciugava. Charles e Carlos hanno passato la prima fase con gomme Intermedie e con questa stessa mescola hanno iniziato il Q2, dovendo però passare presto alle slick di mescola Soft, dato che ormai la traiettoria ideale si era asciugata. I due sono stati bravissimi a evitare i guai e si sono guadagnati l’accesso all’ultima fase. Nel Q3 entrambi i piloti hanno avuto due tentativi ma l’asfalto in continuo miglioramento ha fatto sì che tutto si decidesse al secondo giro lanciato. A quel punto Charles ha piazzato un ottimo 1’46”988, mentre Carlos ha fermato i cronometri a 1’47”152, quinto miglior tempo. L’unico rivale in grado di battere Leclerc è stato Max Verstappen che però, dovendo scontare una penalità di cinque posizioni per la sostituzione del cambio, gli dovrà cedere la prima posizione sullo schieramento di domenica. Della penalità dell’olandese beneficerà anche Carlos, promosso al quarto posto.



Domani la Sprint. A Spa-Francorchamps, per la terza volta in questa stagione, va in scena il formato Sprint per cui domani sarà una giornata a sé, tutta dedicata alla corsa di 100 km che scatterà alle 16.30. Alle 12 è infatti in programma lo Sprint Shootout che definirà la griglia di partenza per i 15 giri del pomeriggio. Le condizioni meteo sul Belgio sono previste ancora molto variabili, per cui ancora una volta sarà fondamentale mantenere la massima concentrazione per riuscire a cogliere tutte le opportunità che si presenteranno.





Charles Leclerc #16

Da un lato sono contento, perché recentemente ho faticato parecchio in queste condizioni e invece il duro lavoro che abbiamo fatto ha pagato visto che mi sono sentito davvero a mio agio in macchina.

In Q3 forse siamo scesi in pista un po’ troppo presto ma alla fine ci sono sempre i pro e i contro da valutare e abbiamo scelto di evitare il rischio di trovare bandiere gialle. Il risultato è stato buono e, anche aspettando, oggi non saremmo comunque riusciti a fare meglio di Max (Verstappen). Mi aspetto che in gara rimonterà e raggiungerà me e Checo (Perez) per una bella battaglia.

Carlos Sainz #55

È stata una qualifica difficile oggi, con condizioni in continua evoluzione: ogni volta che uscivamo dal box trovavamo una pista diversa. Abbiamo gestito bene Q1 e Q2, mentre in Q3 non sono riuscito a mettere insieme il mio miglior giro, specie nelle curve 8-9 dove ho faticato perdendo tempo e alcune posizioni.

Scatteremo quarti domenica, che non è così male, tanto più che con il meteo incerto che abbiamo qui tutto può succedere.

Frédéric Vasseur - Team Principal

Le qualifiche di oggi sono state un po' caotiche, perché abbiamo dovuto mettere tutto insieme in un solo giro in Q3. Ma nel complesso è stata una buona giornata per noi, soprattutto se dall’equazione togliamo Max, che ha volato. Partiremo dalla prima e dalla quarta posizione che sono un risultato niente male.

Non abbiamo potuto lavorare bene sull'assetto per la gara: le prove libere sono state condizionate dalla pioggia e poi siamo entrati in qualifica con le gomme Intermedie prima di poter usare le slick. È stato così per tutti però e quindi ci teniamo stretto questo piazzamento. Oggi abbiamo visto enormi differenze nelle velocità massime, il che significa che le varie squadre hanno optato per diverse configurazioni e dobbiamo aspettare di vedere come sarà il meteo per il resto del fine settimana.

Non voglio fare previsioni per domenica, dobbiamo solo fare del nostro meglio e cercare di ottenere il massimo dalla macchina e dai piloti. Finora, penso che la squadra abbia fatto un ottimo lavoro, e domenica ci concentreremo su di noi più che su quello che potrebbero fare gli altri dietro a Charles.