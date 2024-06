Quali recap: Leclerc secondo (ma partirà primo). Carlos quinto

Pista bagnata per l’inizio delle qualifiche, ma niente pioggia e sole. Ci sono 19 gradi nell’aria, 25 sull’asfalto.

Q1. Carlos e Charles scendono in pista con gomme Intermedie e continuano a girare. Lo spagnolo comincia con 2’00”536, il suo compagno fa 2’01”551. I due si migliorano scendendo rispettivamente a 1’59”844 e 2’00”692 prima di rientrare per un nuovo treno di gomme Intermediate. I due tornano in pista e Charles centra il miglior tempo in 1’58”300, mentre Carlos ottiene il quarto in 1’58”688. Entrambi accedono al Q2.

Q2. Tutte le vetture tornano in pista con gomme Intermedie usate. Leclerc ottiene 1’56”244, Sainz 1’57”810, quindi entrambi rientrano per montare pneumatici da asciutto di mescola Soft. Carlos con queste gomme fa 1’54”689 e poi 1’51”711, Charles 1’52”017. Entrambi accedono al Q3.

Q3. Si va in pista con gomme Soft. Al primo tentativo Charles ottiene 1’47”931, Carlos è terzo in 1’48”352. Le SF-23 tornano ai box per un nuovo treno di Soft. Leclerc ottiene 1’46”988, secondo tempo, mentre Carlos centra il quinto in 1’47”152. Il miglior tempo lo ottiene Max Verstappen ma l’olandese si schiererà in sesta posizione per la penalità da pagare per la sostituzione del cambio. Charles partirà dunque dalla pole position per la ventesima volta in carriera, Carlos scatterà quarto.