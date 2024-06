Charles riparte dalla prima fila

La Scuderia Ferrari si era data l’obiettivo di ripartire in Bahrain da dove aveva lasciato ad Abu Dhabi 2023, poco meno di cento giorni fa. Charles Leclerc vi è riuscito in pieno visto che, come a Yas Marina, anche domani nella prima gara della stagione prenderà il via dalla seconda posizione sulla griglia, al fianco di Max Verstappen. Si tratta della sesta prima fila consecutiva, iniziando dalla gara di Austin lo scorso ottobre. Carlos Sainz scatterà invece dalla seconda fila in quarta piazza, a soli 22 millesimi da George Russell.

Prime fasi. Sainz ha passato il turno in Q1 centrando un ottimo 1’29”909 al primo tentativo, mentre Charles ha stabilito un 1’30”243 che ha suggerito alla squadra di mandarlo in pista con un nuovo treno di gomme Soft che però è stato usato per un solo giro, quando si è capito che il crono del monegasco era sufficiente per accedere al Q2. Nella seconda fase entrambi i piloti hanno impiegato delle Soft usate per poi passare a un set nuovo con il quale hanno agevolmente passato il turno, al punto che Charles ha stabilito il tempo destinato a rimanere il migliore in assoluto di giornata: 1’29”165.

Q3. Nell’ultimo attacco alla pole Carlos è andato in pista con gomme Soft nuove, mentre Charles ha impiegato il treno parzialmente usato in Q1. Leclerc ha stabilito 1’29”480, a 59 millesimi dal miglior tempo di Max Verstappen, mentre Sainz ha ottenuto 1’29”608, quinto a soli cinque millesimi da Russell. Dopo aver montato l’ultimo treno di Soft nuove Charles e Carlos sono tornati in pista migliorandosi entrambi: il monegasco con 1’29”407 non ha ripetuto il tempo del Q2 e si è così dovuto accontentare della seconda posizione, mentre Carlos è sceso a 1’29”507, a un decimo dal compagno e a un soffio da Russell.





Charles Leclerc #16



È stata una buona qualifica, dopo un weekend abbastanza complesso. Nelle sessioni di prove libere abbiamo provato diverse soluzioni e questo mi ha permesso di trovarmi a mio agio in qualifica. A inizio Q3 sono sceso in pista con un treno di pneumatici usati, e questo forse mi ha fatto perdere un po’ il ritmo; ma nel complesso direi che siamo messi meglio di come eravamo a inizio dello scorso campionato, e questo è importante.

Ora dobbiamo verificare il nostro ritmo gara, perché la Red Bull sembra ancora un passo avanti. Sfrutterò ogni occasione che si presenterà.





Carlos Sainz #55

È stata una sessione tiratissima, e come prima qualifica della stagione non c'è male. In Q3 non siamo riusciti a mettere insieme il giro, ma la nostra quarta posizione in griglia è abbastanza buona per il via domani.

Dai test della scorsa settimana sappiamo di avere migliorato il nostro passo gara rispetto all’inizio del 2023, quindi non vedo l’ora di essere in gara e scoprire se davvero abbiamo il ritmo che desideriamo. Vogliamo iniziare questo mondiale con una bella prestazione.

Frédéric Vasseur Team Principal



Siamo stati davanti sia in Q1 che in Q2 per cui era lecito aspettarsi di confermare la posizione anche in Q3. Purtroppo non è andata così perché non siamo riusciti a mettere tutto insieme nell’ultimo giro. In generale però, la nostra prestazione è stata incoraggiante poiché abbiamo mantenuto un passo costante in tutte le sessioni.

Quello di oggi è solo il primo step del weekend e vedremo domani quale sarà la situazione sul passo gara. Come diciamo fin dall’inizio di questo fine settimana, è molto difficile leggere i test invernali e siamo ancora completamente all’oscuro riguardo ai livelli di carburante. Da quanto si è visto sembra che quest'anno la Red Bull non avrà quel margine che aveva l'anno scorso e forse più squadre potrebbero metterla sotto pressione quando saranno chiamati a prendere particolari decisioni strategiche o di set-up.

Per la gara ci concentreremo innanzitutto su noi stessi: dobbiamo verificare che la vettura sia più costante nella gestione delle gomme, come sembra fin qui, e vedremo cosa riusciremo a portare a casa. Il primo obiettivo è non lasciare alcun punto per strada.