Prove libere 2: Carlos e Charles quarto e nono

Carlos Sainz e Charles Leclerc hanno ottenuto il quarto e il nono tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrain.

51 giri. I piloti della Ferrari sono andati subito in pista con gomme Soft tenendo la stessa mescola per tutto il turno impiegando più treni. Con il primo Charles ha fermato i cronometri a 1’31”578, mentre Carlos ha ottenuto 1’31”723. Entrambi al secondo tentativo si sono migliorati scendendo a rispettivamente a 1’31”576 e 1’31”171. Tornati ai box, Sainz e il compagno di squadra sono tornati in pista con delle Soft nuove con le quali hanno ottenuto i rispettivi migliori tempi. Carlos è sceso a 1’30”769, mentre Charles non è riuscito a fare meglio di 1’31”113 anche a causa del traffico. Nella seconda parte della sessione i due ferraristi hanno caricato carburante per girare in configurazione gara.