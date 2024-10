Carlos Sainz e Charles Leclerc hanno ottenuto il quinto e il nono tempo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio dell’Azerbaigian al Baku City Circuit.

32 giri. Charles e Carlos hanno iniziato il turno con gomme Medium con le quali hanno ottenuto rispettivamente 1’46”608, miglior tempo con questa mescola, e 1’47”748. Il turno per il monegasco si è però concluso dopo 30 minuti alla curva 15, quando la SF-24 numero 16 è finita contro le barriere di curva 15 innescando una bandiera rossa. Neanche il tempo di riprendere che la bandiera rossa è stata esposta nuovamente, questa volta a causa di un’uscita di Franco Colapinto in curva 4. Alla ripresa, a dieci minuti dal termine, Sainz è tornato in pista con gomme Soft con le quali ha ottenuto il suo miglior tempo in 1’46”173. Per lui in totale 21 giri, undici quelli all’attivo di Leclerc.