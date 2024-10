Prove libere 3: Charles secondo, Carlos sesto

Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno ottenuto il secondo e il sesto tempo nella terza e conclusiva sessione di prove libere del Gran Premio dell’Azerbaigian al Baku City Circuit.

34 giri. La sessione è stata focalizzata soprattutto sulla qualifica, anche perché i primi venti minuti del turno non hanno visto far segnare nemmeno un tempo, sia perché non c’era alcuna fretta di andare in pista – ancora sporca e con poco grip – che per la bandiera rossa innescata da Esteban Ocon a causa di un problema tecnico. Carlos e Charles sono andati in pista con gomme Soft con le quali hanno ottenuto rispettivamente 1’45”278 e 1’45”372. Il monegasco si stava quindi migliorando di circa un secondo, quando Oliver Bearman è finito contro le barriere in curva 1 innescando un’altra sospensione. Il turno è ripreso a venti minuti dal termine e Charles si è messo momentaneamente in testa alla lista dei tempi in 1’43”455, mentre Carlos ha ottenuto 1’43”796. Le due SF-24 sono dunque rientrate al box per un nuovo set di Soft con le quali Leclerc ha stabilito 1’42”564, poi migliorato fino a 1’42”527, mentre Sainz ha fatto segnare 1’42”968. Nel complesso Charles e Carlos hanno percorso 17 giri ciascuno.