Prove libere 2: Charles miglior tempo, Carlos quarto

La Scuderia Ferrari HP ha ottenuto il miglior tempo con Charles Leclerc e il quarto con Carlos Sainz nella seconda sessione del Gran Premio dell’Azerbaigian sul tracciato del Baku City Circuit.

45 giri. I piloti hanno iniziato il turno con gomme Medium con le quali Carlos ha ottenuto 1’44”323, mentre il compagno di squadra ha fatto segnare 1’45”812 prima di rientrare ai box per far controllare la vettura dopo avere avuto qualche problema allo sterzo. Carlos ha montato gomme Soft con le quali è sceso a 1ì43”950, mentre Charles è tornato in pista con mescola Medium per far segnare 1’44”202. Leclerc è dunque passato a pneumatici Soft con i quali ha centrato il miglior tempo in 1’43”484. Nel contempo Sainz girava con gomme Medium usate e carico di carburante, imitato solo nei minuti finali del turno dal compagno di squadra. Nel complesso Charles ha percorso 20 giri, Carlos 25.