Quali recap: Carlos quarto, Charles sesto

Qualifica del Gran Premio d’Austria: a Spielberg l’aria è a 31 gradi, la pista a 47.

Q1. Charles e Carlos vanno in pista con gomme Soft usate e ottengono rispettivamente 1’05”901 e 1’05”941. Montato un set nuovo della stessa mescola, entrambi tornano in pista per migliorarsi: Sainz fa segnare 1’05”263, Leclerc 1’05”509. Accedono entrambi al Q2.

Q2. Charles e Carlos vanno in pista con gomme Soft usate e ottengono rispettivamente 1’05”532 e 1’05”745. Lo spagnolo monta un treno di Soft nuovo, il suo compagno di squadra va con il treno di gomme con un solo giro all’attivo. Migliorano entrambi: Sainz fa 1’05”016, Leclerc 1’05”104. Charles non è sicuro di passare il turno e monta un nuovo set di Soft ma non serve spingere perché il tempo fatto fin qui è sufficiente. Entrambi accedono al Q3.

Q3. Carlos ha due treni di Soft nuovi a disposizione, Charles uno con un giro all’attivo e uno nuovo. Al primo tentativo lo spagnolo ottiene 1’05”235, il suo compagno di squadra fa 1’05”044. Momentaneamente sono quarto e settimo. Al secondo tentativo Carlos si migliora e scende a 1’04”851, confermandosi quarto. Charles non si migliora a causa di un errore nell’ultimo settore, scatterà sesto perché viene cancellato il tempo a Oscar Piastri per il mancato rispetto dei limiti della pista.