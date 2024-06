Prove libere 2: Charles e Carlos primo e terzo

Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno ottenuto il migliore e il terzo tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Australia.

51 giri. Charles e Carlos hanno iniziato girando con gomme Medium. Con questa mescola e la vettura scarica di carburante Leclerc ha centrato 1’17”936, mentre Carlos ha piazzato 1’18”307. Dopo un passaggio ai box il monegasco e lo spagnolo hanno effettuato alcuni tentativi con la mescola Soft centrando i tempi di riferimento rispettivamente in 1’17”277 e 1’17”707. Nell’ultimo terzo di sessione entrambe le SF-24 sono tornate in pista con le gomme Medium usate a inizio turno e caricando benzina portando il totale dei giri percorsi nel turno a 51, 26 per Leclerc e 25 per Sainz.