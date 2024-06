Race recap: Carlos trionfa, Charles è secondo

Ad Albert Park la temperatura dell’aria è di 20 gradi, mentre l’asfalto è a 40°.

Partenza. Al via Carlos e Charles, con gomme Medium, mantengono la seconda e la quarta posizione.

Giro 2. Carlos supera Max Verstappen che dopo un giro si ritira. Carlos in testa, Charles terzo.

Giro 9. Charles entra per montare gomme Hard in 2.2.

Giro 14. Si fermano Lando Norris e Sergio Perez, Charles risale al terzo posto alle spalle di Fernando Alonso che è partito con gomme Hard.

Giro 16. Carlos rientra per montare gomme Hard.

Giro 17. Lewis Hamilton si ferma con un problema alla power unit e innesca una Virtual Safety Car. Alonso ne approfitta per effettuare la propria sosta e così Charles risale in seconda posizione alle spalle di Carlos.

Giro 35. Charles effettua la sua seconda sosta per ripartire su un nuovo set di Hard. Rientra quarto davanti a Perez e Alonso.

Giro 40. Norris si ferma per un nuovo treno di Hard e Charles torna secondo.

Giro 41. Si ferma Carlos per un nuovo set di Hard rimanendo al comando.

Giro 48. A dieci giri dal termine Carlos guida su Charles, Norris e Piastri.

Finale. All’ultimo giro drammatico incidente per George Russell. La gara termina in Virtual Safety Car. È doppietta Ferrari, la numero 86 della storia. Terza vittoria in Formula 1 per Carlos! Viva!