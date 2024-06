Quali recap: Charles secondo, Oliver 11°, a un soffio dal Q3

Vanno in scena le qualifiche del Gran Premio dell’Arabia Saudita e Oliver Bearman si trova per la prima volta ad affrontare questa fase decisiva del weekend di gara. Il britannico debutta al posto di Carlos Sainz che è stato costretto a fermarsi da un attacco di appendicite. Lo spagnolo è già stato operato a Jeddah e sarà presto pronto a tornare in macchina al prossimo Gran Premio. Sul circuito della Jeddah Corniche l’aria è a 25 gradi, la pista a 31.

Q1. Entrambi i piloti montano gomme Soft e passano facilmente il turno in 1’28”318 Charles e 1’28”984 Oliver.

Q2. Charles e Oliver continuano a girare con gomme Soft ma prima che possano far segnare un tempo Nico Hülkenberg innesca una bandiera rossa. A disposizione ci sono ancora 11 minuti. Entrambi tornano in pista con Soft usate con le quali Charles centra un ottimo 1’28”179. Oliver invece ha bisogno di montare un treno nuovo di gomme Soft con le quali ottiene 1’28”642 e resta escluso dal Q3 per appena 36 millesimi. Scatterà undicesimo.

Q3. Nella fase decisiva Charles per entrambi i suoi tentativi dispone di un treno di gomme Soft. Con il primo ottiene il quarto tempo provvisorio in 1’28”272. Al secondo tentativo il monegasco si migliora e in 1’27”791 conquista un posto in prima fila al fianco del poleman Max Verstappen.