Prove libere 3: Charles secondo, Oliver decimo

Le sessioni di prove libere sono importanti ma non troppo. La terza del Gran Premio dell’Arabia Saudita resterà però nell’album dei ricordi di Oliver Bearman per sempre: il britannico è infatti stato chiamato in causa dall’indisposizione di Carlos Sainz, fermato da un attacco di appendicite e il pilota della Scuderia Ferrari Driver Academy ha risposto presente ottenendo il decimo tempo. Charles Leclerc è invece stato secondo.

38 giri. Il giovane britannico è entrato subito in pista per prendere confidenza con la SF-24 e il circuito della Jeddah Corniche sulla quale aveva ottenuto la pole position ieri in Formula 2 – evento dal quale si è ritirato –. Il ragazzo ha rapidamente migliorato i propri tempi con gomme Medium ottenendo nel suo primo stint 1’30”277. Charles se l’è presa un po’ più comoda ed è sceso in pista solo dopo alcuni minuti montando a propria volta la mescola Medium con la quale ha centrato 1’29”205. A 16 minuti dal termine la sessione è stata sospesa per l’uscita di pista di Guanyu Zhou e alla ripresa sia Charles che Ollie hanno montato pneumatici Soft per simulare la qualifica. Leclerc (16 giri per lui) ha ottenuto 1’28”608, mentre Bearman (22) ha fatto segnare 1’29”306.