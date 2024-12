Prove libere 2: Carlos quarto, Charles sesto

Carlos Sainz e Charles Leclerc hanno ottenuto il quarto e il sesto tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi.

56 giri. Carlos e Charles hanno iniziato il turno con gomme Medium con le quali hanno ottenuto rispettivamente 1’24”570 e 1’24”540. A metà sessione su entrambe le SF-24 sono state montate gomme Soft con le quali entrambi i piloti hanno migliorato, Sainz in 1’24”099 e Leclerc in 1’24”201. Nell’ultimo quarto d’ora sia Charles che Carlos hanno caricato carburante per girare in configurazione gara completando 28 tornate ciascuno.