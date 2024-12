Carlos: “Voglio chiudere dando il massimo”

Per Carlos Sainz è iniziato l’ultimo weekend da pilota della Scuderia Ferrari HP. Ma non c’è tempo per essere malinconici pensando a questa ultima volta: lo spagnolo è entrato nel paddock più determinato che mai: “Voglio aiutare la squadra a conquistare il titolo Costruttori, daremo il massimo anche se la missione è proibitiva”.

Pronostico difficile. Molto difficile fare un pronostico secondo Sainz: “Questa pista credo sia adatta a ciascuna delle quattro migliori vetture del lotto: ha i rettilinei e le curve a 90 gradi che piacciono a noi, ma ha anche dei curvoni da alta velocità e lunga percorrenza che si adattano bene a McLaren e Red Bull. Inoltre corriamo di notte, che come sappiamo giova a Mercedes – ha detto – e per questo credo che lavorare bene su ogni dettaglio farà la differenza. Sarà importante massimizzare il tempo pista nelle prove libere”.

Ricordi. A Carlos è poi stato chiesto cosa si porta nel cuore dell’esperienza in Ferrari: “Tantissime cose: l’affetto speciale della squadra, le risate coi meccanici, ma anche la loro dedizione al lavoro, il rapporto speciale con i tifosi e le vittorie, a Silverstone 2022, poi Singapore 2023, quasi inattesa, e quelle di quest’anno in Australia e in Messico, davanti a tutta la mia famiglia. Impossibile dimenticare anche il mio primo test, il 27 gennaio 2021, quando sono uscito dal box di Fiorano al volante di una Ferrari per la prima volta. C’era anche mio padre, commosso. Quel giorno non lo dimenticherò mai.