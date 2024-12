Pronti a lottare fino alla fine

L’ultima qualifica della stagione per la Scuderia Ferrari HP già ieri si presentava non facile, e oggi, nonostante una buona prestazione di Carlos Sainz, non sono mancati i motivi per avere rammarico. Lo spagnolo è stato autore di un sabato solido in cui, come più di una volta è accaduto in questa stagione, è rimasto beffato dai millesimi, venti in questo caso, che lo hanno separato da una posizione in prima fila. Non sono stati i millesimi ma i centimetri a tradire Charles Leclerc, che già prima della sessione inaugurale di libere di ieri aveva dovuto incassare una penalità di dieci posizioni sulla griglia di partenza a causa dell’introduzione del terzo pacco batterie sulla sua SF-24. Il monegasco puntava a fare bene in Q3 per poter partire a centro gruppo, ma il suo giro migliore in Q2 è stato cancellato per il mancato rispetto dei limiti della pista e lo ha condannato all’esclusione dalla fase finale. Charles dovrà dunque scattare dall’ultima posizione sulla griglia.



Q2. In una qualifica serratissima, Carlos e Charles sono arrivati in Q2 senza troppa fatica scegliendo di effettuare un primo tentativo con le gomme Soft usate in Q1. Lo spagnolo ha ottenuto un buon 1’23”516, mentre il compagno di squadra non è andato oltre un 1’23”833 anche a causa di un sovrasterzo in curva 14. Al secondo tentativo, con un treno di Soft nuove per entrambi, Carlos ha passato agevolmente il turno in 1’22”985 e lo stesso avrebbe fatto Charles con l’1’22”980 che è però stato cancellato per il mancato rispetto dei limiti della pista – questione di centimetri – in curva 1. Il monegasco è così rimasto 14° in classifica ed escluso, un risultato che con le dieci posizioni di penalità da applicare in griglia lo condanna a partire dal fondo dello schieramento.



Q3. Nella fase decisiva Carlos è andato in pista con pneumatici Soft usati per il primo tentativo rientrando poi per un treno nuovo della stessa mescola. Lo spagnolo è riuscito a preparare bene le gomme e si è lanciato rischiando al massimo in un giro che gli ha permesso di stabilire un buon 1’22”824, che lo ha posto a soli venti millesimi dalla seconda posizione di Oscar Piastri. Partirà dalla parte pulita della pista e avrà buone possibilità di fare bene nella sua ultima corsa con la Ferrari.



Strategie. Avendo poco o nulla da perdere, questa notte in squadra si analizzeranno tutte le opzioni possibili per mettere in condizione Carlos, ma soprattutto Charles, di rimontare, visto che vincere la gara – che scatterà alle 17 locali (14 CET) sulla distanza di 58 giri – è il modo migliore per provare a battere la McLaren nel campionato Costruttori. Con Charles la squadra potrebbe esplorare uno schema tattico diverso che gli permetta di avere pista libera per sfruttare il potenziale della sua SF-24. Nel team il morale è comunque alto, si vuole chiudere all’attacco.

Carlos Sainz #55

Abbiamo fatto un buon lavoro sulla macchina dopo le libere di ieri, e oggi in Q1 e Q2 sono riuscito a piazzare dei bei giri. In Q3 ho spinto come un matto nell’ultimo tentativo e il mio giro è stato ancora una volta buono, purtroppo a pochi millesimi dalla prima fila. Comunque partire secondo o terzo non fa una grande differenza qui, la gara è molto lunga e ho fiducia nel nostro passo.Le gare vanno corse fino all’ultimo metro e, credetemi, darò tutto quello che ho per cercare di vincere, poi vedremo come andrà a finire. Nulla mi renderebbe più felice che concludere con un grande risultato la mia avventura in Ferrari. Non vedo l’ora di prendere il via di questa mia ultima gara in rosso!

Charles Leclerc #16

L’obiettivo rimane lo stesso: vincere il titolo Costruttori. Ci credo tanto quanto ci credevo ieri. Ovviamente si tratta di un target ambizioso, ma sulla carta è ancora possibile e lotterò per questo fino all'ultimo giro.Per quanto riguarda le qualifiche, non credo che saremmo riusciti a battere le McLaren. Tuttavia, con il mio tempo cancellato e la penalità di 10 posizioni in griglia, raggiungere questo obiettivo diventa davvero una sfida proibitiva.Il nostro passo gara è buono, anche se le McLaren sembrano più forti. Abbiamo modificato parecchio la macchina rispetto a stamattina e credo che abbiamo preso la direzione giusta. Il nostro degrado gomme sembra migliore rispetto a quello altrui, e spero che questo possa darci un vantaggio.Come abbiamo visto, può succedere di tutto e noi daremo il massimo.

Fred Vasseur - Team Principal Scuderia Ferrari HP

Domani vogliamo lottare fino all'ultima curva e, se non altro, abbiamo Carlos in seconda fila che ha fatto un ottimo lavoro. Non c’è una grande differenza tra partire in P3 o P2, dato che il lato destro della pista dovrebbe essere leggermente più pulito. Penso che in gara possiamo lottare con le McLaren e provare almeno a vincere la corsa: sarebbe un buon modo per chiudere l’anno in bellezza.Ovviamente, per Charles sarà più difficile, visto che dovrà scattare dal fondo, anche se sarebbe potuto partire pure undicesimo. Valuteremo cosa fare con la sua power unit e penseremo a una strategia che gli permetta di evitare il traffico e correre il più possibile in aria pulita.Per quanto riguarda il titolo Costruttori, prima di questo weekend sulla carta era già molto difficile, dopo la penalità è diventato estremamente complicato ma rimane qualcosa di non impossibile, perché non si sa mai cosa potrebbe succedere domani in gara.