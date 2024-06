Prove libere 1: Carlos e Robert settimo e ottavo

Carlos Sainz e Robert Shwartzman – al volante della macchina di Charles Leclerc come previsto dal regolamento relativo ai giovani piloti – hanno ottenuto il settimo e l’ottavo tempo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi sul circuito di Yas Marina.

49 giri. Robert ha iniziato la sessione con dei rastrelli montati sulla sua SF-23 per effettuare delle misurazioni, mentre Carlos ha cominciato subito a girare per lavorare sulla messa a punto. Entrambi sono scesi in pista con gomme Soft, caricando carburante e poi tornando a spingere nella parte finale del turno con un altro set di Soft per simulare la qualifica. Carlos in quella fase ha ottenuto il suo miglior tempo in 1’26”676, mentre Robert ha fermato i cronometri a 1’26”703 al termine di una sessione particolarmente solida, che lo ha visto essere il secondo migliore tra i rookie. Nella secondo turno Charles tornerà al volante della sua SF-23.