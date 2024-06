Celsius diventa global Team Partner di Scuderia Ferrari

Scuderia Ferrari è felice di annunciare il rinnovo e l’ampliamento della partnership con Celsius Holdings, produttore del fitness drink Celsius, famoso in tutto il mondo, che diventa global Team Partner della squadra di Formula 1.

Celsius continuerà dunque a dare energia alla Scuderia Ferrari in pista e a Maranello con il suo fitness drink fatto con ingredienti di prima qualità e con zero zuccheri ideato per aiutare le persone che vogliono vivere in forma, provare a spostare i propri limiti e migliorare la qualità della vita quotidiana. Anche i tifosi della Scuderia Ferrari potranno continuare a godere delle speciali attivazioni che Celsius organizzerà nell’arco della stagione sia dentro che fuori le piste, per una stagione da ricordare.







A meno di un anno dall’inizio della nostra collaborazione, siamo lieti di espandere la partnership con Celsius, che diventa global Team Partner di Scuderia Ferrari per la stagione 2024 e oltre. Con i suoi prodotti a base di ingredienti di prima qualità, Celsius fornirà ai nostri piloti e ai membri del team una riserva di energia essenziale per riuscire a dare il meglio durante questa stagione, fatta di 24 Gran Premi. Celsius sta rapidamente diventando una delle bevande energetiche più popolari sul mercato e non vediamo l’ora di lavorare con loro su nuove idee così da creare altre interessanti esperienze per i nostri fan sparsi in tutto il mondo.



Lorenzo Giorgetti, Chief Racing Revenue Officer





Celsius condivide con Scuderia Ferrari la passione per la competizione che spinge i piloti, la squadra e i tifosi a dare il meglio di sé e a vivere in forma dentro e fuori la pista. Non potremmo essere più felici di continuare a far crescere la nostra partnership con questo storico team di Formula 1 che condivide con noi la volontà di estrarre il meglio da ogni giorno e performare ai massimi livelli.



Kyle Watson, Executive Vice President, Marketing of Celsius