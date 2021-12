Nello stesso anno del cambio di formula per motori da tre litri la Ferrari tenta la carta della vettura più piccola e leggera anche se con minore potenza per battere gli inglesi sul loro stesso terreno



nasce così la 246 F1 modello 1966 che di quella del 1958 riprende la sigla che ovviamente corrisponde a 2,4 litri di cilindrata e 6 cilindri ma è completamente diversa trattandosi di un modello a motore posteriore. L’architettura generale corrisponde alle linee impostate per le monoposto di questo tipo dove il motore è in linea con cambio e differenziale . La linea della carrozzeria specie nel musetto ricorda quella della 156 del 1963 di cui ricalca anche talune soluzioni meccaniche.



Affidata a Bandini per le prime due gare della stagione si comporterà bene classificandosi seconda a Montecarlo, un circuito ad essa congeniale ma anche terza a Spa- Francorchamps, uno dei tracciati più veloci. A Monza con Baghetti non si è classificata nel tempo massimo.