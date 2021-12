Fin da subito sulla pista olandese la vettura di riferimento pare la Lotus, in particolar modo quella di Mario Andretti. È proprio lo statunitense ad ottenere la pole position dando oltre mezzo secondo al primo degli inseguitori, il francese Jacques Laffite con la Ligier. Lauda è quarto a nove decimi, preceduto anche dalla McLaren del campione del mondo in carica James Hunt. L’austriaco come sempre è estremamente razionale, tanto in pista che nelle dichiarazioni dopo la qualifica: “Per domani non bisogna farsi illusioni. Andretti ha già vinto. Io starò ad osservare cosa faranno gli altri, Laffite e Hunt non hanno nulla da perdere e magari potranno dare un po’ di fastidio a Mario. Io ho come unico obiettivo quello di portare a casa dei punti”.

La griglia di partenza è ancora più colorata del solito, dal momento che a segnare le piazzole di partenza che ciascun pilota deve occupare ci sono dei grandi cartelli raffiguranti le riproduzioni dei caschi dei vari piloti che sono sorretti da avvenenti ragazze i cui capelli sono furiosamente agitati dal vento che spira dal mare e che è contrario alla direzione di marcia. Questo ha indotto i team, nel corso di una sessione di warm-up che si è svolta alle 13.15, a parzializzare le prese d’aria con del nastro adesivo e ad accorciare la rapportatura della quinta marcia, altrimenti si rischia di non riuscire a sfruttare tutta la potenza die motori.

La luce rossa del semaforo dura solo qualche istante prima di lasciare spazio al verde: le vetture scattano tutte bene: Andretti si muove meglio di Laffite, ma in modo ancor più fulmineo parte Hunt che alla prima curva, un tornantone che gira verso destra leggermente parabolico, riesce ad infilarsi davanti a tutti. Andretti è quasi sorpreso e ha un’esitazione che permette anche alla Ligier di passargli davanti. Il pilota americano di origine italiana si lancia all’inseguimento dei piloti davanti, mentre Lauda è quarto seguito da Reutemann.

Al terzo passaggio la Lotus supera Laffite e si mette in caccia della McLaren. Al quarto, in curva 1, Andretti prova a passare all’esterno ma Hunt resiste. Lo statunitense allora si rimette in scia e alla tornata successiva ritenta la stessa manovra essendosi riuscito ad affiancare meglio al pilota inglese. Hunt però non è uno tenero di cuore e non si muove dalla traiettoria che ha deciso di seguire: lo scontro e inevitabile. La McLaren si solleva da terra e ripiomba pesantemente sul cordolo in uscita dalla curva, mentre la Lotus si esibisce in un testacoda completo riprendendo la via della pista dopo che sono sfilate la Ligier di Laffite e le due Ferrari. Lauda aveva dunque fatto una disamina perfetta dello scenario alla partenza.