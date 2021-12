Nelle prime prove, caratterizzate da un vento molto teso, è Lauda ad ottenere il miglior tempo in 1’38”97. All’austriaco per vincere il titolo serve una vittoria con Jody Scheckter piazzato dal quinto posto in giù. Molto più vicino è il titolo Costruttori per la Ferrari cui basta un podio, una posizione nei primi sei in caso di non vittoria della Lotus o anche zero punti purché la miglior Lotus non si piazzi prima o seconda. Il pubblico, al solito, riserva un’ovazione alle Ferrari ogni qual volta escono dai box, ma riescono a strappare applausi anche il pilota di casa Vittorio Brambilla, con la Surtees, e gli italiani d’adozione Mario Andretti, pilota proprio della Lotus, e Clay Regazzoni che pare particolarmente in palla con la Ensign e deciso a vivere da protagonista il suo Gran Premio numero 100 in Formula 1.Al sabato quasi tutti i piloti riescono a migliorare i tempi del venerdì, mentre il cammino di Lauda si complica quando l’austriaco si rende protagonista di una spettacolare uscita di pista alla Parabolica nella quale danneggia la sua 312 T2 . Al contrario Mario Andretti sembra molto a proprio agio con la Lotus al punto che in 1’38”37 si issa in testa alla classifica. Poco dopo, tuttavia, Reutemann riscrive la classifica con un notevole 1’38”15, mentre Lauda non va oltre 1’38”54. Non è ancora finita però: nel finale Scheckter piazza la sua Wolf in seconda posizione, con 1’38”29, ma mentre i tifosi della Ferrari e Reutemann si apprestano a festeggiare la pole piomba sul traguardo James Hunt con la McLaren che abbassa il limite a 1’38”07 e si prende la prima posizione. Tra i tifosi italiani e l’inglese non c’è mai stato troppo feeling e così non sono applausi quelli che accompagnano al box la vettura numero 1 del campione del mondo in carica.