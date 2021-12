È una Ferrari con un obiettivo chiaro quella che prende parte al Mondiale di Formula 1 1994. Dopo tre stagioni molto difficili la squadra vuole tornare sul gradino più alto del podio, e gli esiti delle qualifiche del Gran Premio di Germania, che si disputa sulla vecchia Hockenheim, una pista che si caratterizza soprattutto per i lunghi rettilinei che si addentrano nella Foresta Nera, fanno bene sperare il box del Cavallino. Gerhard Berger e Jean Alesi sabato pomeriggio monopolizzano la prima fila della griglia di partenza, con il pilota austriaco in pole position affiancato dal compagno di squadra. Le 412 T1 sfruttano al meglio la potenza del motore Ferrari, mentre i tanti rettilinei non fanno emergere i limiti aerodinamici della monoposto disegnata da John Barnard.