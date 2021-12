La decisione coglie la Ferrari preparata dal momento che la Casa di Maranello fin dalla nascita della categoria era stata protagonista sia in veste ufficiale sia attraverso i propri clienti con il modello 166. La Scuderia per il 1952 ha però pronta una nuova arma, la. Per la classifica di campionato vengono presi in considerazione i quattro migliori risultati ottenuti nelle otto gare del calendario che include, come di consueto, anche la 500 Miglia di Indianapolis, alla quale solitamente i costruttori europei non partecipano. Quell’anno tuttavia Enzo Ferrari decide di iscrivere una macchina per Alberto Ascari, laderivata dalla vettura di Formula 1 della stagione precedente. Si tratta della prima e unica partecipazione ufficiale della Casa di Maranello alla celebre competizione americana.Nel Mondiale la Scuderia Ferrari schiera un tridente formidabile formato da, Giuseppe Farina, primo campione del mondo nel 1950, e Piero Taruffi ai quali si aggiungono in un paio di occasioni Luigi Villoresi e il francese André Simon.A causa della concomitanza con le qualifiche della 500 Miglia di Indianapolis, Ascari è costretto a saltare il GP di Svizzera, che viene vinto da Taruffi. Purtroppo negli Stati Uniti Ascari non ha fortuna, ed è costretto al ritiro per un problema a una ruota. Con due battute a vuoto la sua annata sembra già compromessa, ma dalla terza prova in programma a Spa-Francorchamps, il pilota milanese, di nuovo al volante della 500, si scatena: domina in Belgio, sotto l’acqua, ottenendo un Hat Trick (pole position, giro veloce e vittoria) e si ripete in Francia e in Gran Bretagna con due Grand Chelem (pole, giro veloce e vittoria comandando dal primo all’ultimo giro).