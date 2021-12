La Scuderia Ferrari arriva in Austria fiduciosa di poter fare bene. La squadra italiana nel Gran Premio di Germania è stata battuta di un soffio, sette decimi, dalla Lotus del leader del Mondiale, Jochen Rindt, e così quando, a cavallo di Ferragosto, il campionato si sposta in Austria sono in molti a pronosticare la 312B tra le sicure protagoniste del Gran Premio. Anche per questo migliaia di tifosi dal settentrione d’Italia varcano le Alpi e raggiungono la pista tra le montagne della Stira. Dal momento che si tratta di un circuito del tutto nuovo e discretamente complesso, sono previste undici ore di prive libere, con inizio al giovedì, nelle quali a brillare sono proprio le Ferrari con Clay Regazzoni, alla quarta gara in Formula 1 appena, e il terzo pilota, il giovane italiano Ignazio Giunti. All’appello manca Jacky Ickx, che arriva a fine giornata affermando di non stare per niente bene: ha febbre e raffreddore, ma il giorno dopo scende in pista e pure lui è subito veloce.

Prima delle qualifiche piove e il meteo condiziona tutto il periodo nel quale si definisce la griglia di partenza. Per la gioia dei tifosi locali è dunque Rindt a stabilire la pole position con la Lotus. Regazzoni fa segnare il secondo miglior tempo a 47 centesimi dall’austriaco, mentre Ickx, che inizia a stare fisicamente meglio, è terzo a 63. Giunti piazza la sua Ferrari al quinto posto, a poco meno di un secondo dal miglior tempo.

Il giorno della gara, sotto un cielo ancora nuvoloso, Rindt non ha un buono scatto ed è Regazzoni a prendere la prima posizione. Lo svizzero, da fedele scudiero, al secondo passaggio con un evidente cenno del braccio cede la leadership a Ickx, mentre in terza posizione c’è la Lotus, tallonata dalla Matra di Jean-Pierre Beltoise, dalla Ferrari di Giunti e dalla March di Chris Amon. Al terzo passaggio c’è un sussulto sugli spalti: Rindt ha commesso un errore e ha perso tre posizioni. L’austriaco si lancia all’inseguimento e supera Amon mettendosi in caccia della Ferrari. In circuito si odono chiaramente le grida dei tifosi locali, ma anche quelle del gran numero di sostenitori della Scuderia che incitano Giunti a non mollare. Al 22° giro il pubblico sulle tribune viene gelato dalle urla dello speaker: Jochen Rindt si è ritirato per la rottura del propulsore.