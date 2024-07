Rafael Camara continua con Prema in Formula Regional

Rafael Camara continuerà a gareggiare in Formula Regional con il team Prema. Il pilota brasiliano della Ferrari Driver Academy, classe 2005, al suo primo anno nella categoria ha conquistato due vittorie, tre ulteriori podi, altrettante pole position e un giro più veloce nel campionato europeo, cui si aggiungono sei podi nella serie Middle East, risultati che gli sono valsi il quinto e il terzo posto nelle rispettive serie.

Ambizioni elevate. Camara nella stagione 2024 vuole confermarsi al vertice e lottare per la conquista del titolo per il quale dovrà vedersela con i piloti che, come lui, saranno al secondo anno nella categoria e con i talenti emersi dalla Formula 4. La serie europea ha in programma il suo primo appuntamento a metà maggio a Hockenheim.

Determinato. “Come pilota della Ferrari Driver Academy sono molto felice di continuare a gareggiare con Prema. Abbiamo trascorso un anno molto bello insieme nel 2023, tutti sono molto collaborativi e qui mi trovo fondamentalmente come in una grande famiglia. Non vedo l’ora di iniziare la nuova stagione e di continuare il mio percorso. Ho imparato tanto nella prima stagione di Formula Regional e cercherò di fare del mio meglio per continuare a imparare e a migliorare. Sono fiducioso che quello che verrà sarà un anno positivo”.