La Formula Regional Middle East torna a Yas Marina

Questo weekend Taponen e Camara saranno ad Abu Dhabi per il quarto dei cinque round in calendario. Per Tuukka l’obiettivo è mantenere la testa del campionato, per Rafael, fresco vincitore a Dubai, la conferma al vertice.

La Formula Regional Middle East torna in pista ad Abu Dhabi, già sede delle prime due prove. Dopo la trasferta al Dubai Autodrome, il penultimo atto del campionato si disputerà a Yas Marina sul tracciato lungo 5.554 metri, una configurazione sulla quale Tuukka Taponen ha ottenuto due successi. Il finlandese della Scuderia Ferrari Driver Academy arriva ad Abu Dhabi nella veste di leader della classifica generale, grazie a due vittorie, tre secondi posti e altri quattro piazzamenti in top-10 che gli hanno consentito di salire a quota 142 punti, 32 in più del primo inseguitore.



Tuukka. Taponen punta a incrementare il suo bottino di vittorie, ma come già visto nella scorsa tappa di Dubai, correrà anche con un occhio attento alla classifica generale. Il campionato è ancora apertissimo (mancano sei gare al termine) e molto combattuto, con ben sei piloti che si sono imposti in almeno una delle nove corse disputate.



Rafael. Nel club ristretto dei vincitori è entrato anche Rafael Camara, vincitore di Gara-3 a Dubai dopo un inizio di campionato in cui ha pagato anche circostanze poco fortunate.Il diciottenne brasiliano della Academy è salito al quarto posto nella classifica generale, e conta di recuperare ulteriore terreno nel finale del campionato. “Abbiamo fatto un salto in avanti nel secondo weekend di Yas Marina – ha spiegato Rafael – e i risultati si sono visti a Dubai. Spero di confermare la performance dello scorso fine settimana, ad iniziare dalle qualifiche. Partire nelle primissime posizioni è determinante vista la grande competitività del campionato”.



Programma. La doppia sessione di qualifica, che determina la griglia di partenza di Gara-1 e Gara-3, è in programma venerdì alle 13 locali (10 CET). A seguire è in programma Gara-1 alle 17.40 (14.40 CET), mentre sabato i piloti torneranno in pista alle 9.40 (6.40 CET) nella seconda corsa del weekend, per poi concludere il fine settimana alle 13.30 (10.30 CET), orario in cui scatterà Gara-3.