In sei per un posto in Academy: al via le FDA Scouting World Finals

I CANDIDATI SONO GIUNTI A MARANELLO DA EUROPA, ASIA E AMERICA LATINA GRAZIE AL PROGRAMMA DI SCOUTING ATTIVO NEI TRE CONTINENTI. AD ATTENDERLI QUATTRO GIORNATE INTENSE, CHE CULMINERANNO SABATO SULLA PISTA DI FIORANO

Provengono da Paesi Bassi, Italia, Taipei, Filippine, Brasile e Colombia i sei talenti che a partire da oggi daranno il meglio di sé per cercare di guadagnarsi un posto nella line-up 2024 dell'Academy Ferrari. È infatti al via la quarta edizione delle Scouting World Finals della Ferrari Driver Academy, il programma giovani della Ferrari che ormai dal 2009 individua e fa crescere i talenti più promettenti con l’obiettivo di assicurare i migliori piloti alla Scuderia di Formula 1, che ha in Charles Leclerc proprio uno degli allievi cresciuti nel vivaio.



I candidati. I sei ragazzi sono stati selezionati attraverso una serie di eventi organizzati in collaborazione con i partner del programma di scouting che permettono alla Academy di monitorare ogni anno centinaia di piloti sui circuiti e nei campionati di tutto il mondo: Tony Kart e ACI Sport per l’Europa, Motorsport Australia per l’intera area Asia-Pacific ed Escuderìa Telmex per l’America Latina. Dal vecchio continente arrivano due talenti classe 2008: si tratta del figlio d’arte olandese René Lammers, che ha ben impressionato nel camp di valutazione svoltosi negli scorsi mesi a Fiorano e che nella sua ottima stagione 2023 in kart ha vinto il titolo europeo in classe OK nonché quello di vicecampione al Mondiale, e di Emanuele Olivieri, a sua volta kartista di classe OK, indicato da ACI Sport e indubbiamente tra i giovani italiani più promettenti. Il grande lavoro svolto da Motorsport Australia ha visto arrivare a Maranello due rappresentanti di nazioni che non erano mai state presenti alle World Finals, si tratta del filippino William Go – altro 2008, kartista in classe OK – e del ragazzo di Taipei, Enzo Yeh, che dopo aver vinto due campionati asiatici di kart nel 2023 si è concentrato su una stagione di test al volante di vetture di Formula 4. Per quanto riguarda i candidati individuati da Escuderìa Telmex, si tratta del brasiliano Pedro Clerot, classe 2007 che nel 2022 ha vinto il campionato di Formula 4 brasiliano e quest’anno ha disputato le serie spagnola e la F4 UAE, e del colombiano Pedro Juan Moreno, pure lui 2007, fresco campione di Formula 4 NACAM nonostante al termine della stagione manchi ancora un round, che il ragazzo salterà dal momento che è in programma proprio questo weekend, in concomitanza con il Gran Premio di Formula 1 di Città del Messico.



Nel quartier generale. I ragazzi sono arrivati ieri pomeriggio nella sede della Scuderia, in via Enzo Ferrari 27 a Maranello, dove ad accoglierli hanno trovato il direttore della Ferrari Driver Academy, Marco Matassa, e i suoi collaboratori. Ad attenderli da oggi una serie di prove di valutazione che puntano a mettere in risalto le capacità fisiche di ciascuno ma anche le attitudini, la predisposizione mentale alla vita da pilota, nonché la cura degli aspetti collaterali, ma pur sempre fondamentali, come i rapporti con sponsor e media. Giovedì, con il track walk, ci sarà la prima presa di contatto con la pista di Fiorano, che venerdì e sabato diventerà il palcoscenico principale per i sei, che saranno chiamati a una simulazione di gara al volante di una monoposto di Formula 4 messa a disposizione dal team Prema ed equipaggiata con gomme Pirelli – a sua volta partner del programma scouting di Ferrari – identiche a quelle in uso nel campionato italiano.



Punto di riferimento. A dare supporto, tanto ai sei ragazzi quanto al personale di FDA quando ci sarà da affrontare la fase di valutazione, ci sarà Tuukka Taponen, il vincitore della scorsa edizione delle FDA Scouting World Finals, che in questa stagione ha corso nelle serie F4 UAE, in cui è stato vicecampione, in Formula 4 Italia ed in Euro4 conquistando in totale cinque vittorie, quattro pole position e 14 podi. Tuukka sarà “reference driver” ed effettuerà i primi giri di pista in entrambe le giornate per dare un termine di paragone agli altri ragazzi.



Valutazione e scelta. Al termine della settimana tutti i candidati faranno ritorno a casa e i tecnici di FDA si riuniranno per analizzare tutti i dati raccolti ed effettuare le necessarie comparazioni. Occorre infatti tenere presente non solo la velocità pura dei piloti, ma anche la gestione del weekend simulato di gara, la capacità di apprendimento e lo sviluppo della curva prestazionale, ma nel fare questo i valutatori dovranno anche tener conto dell’esperienza al volante di vetture di Formula 4, che per i kartisti è ovviamente più limitata rispetto a chi per tutta la stagione ha gareggiato in monoposto. La fase di analisi anche per questa ragione prenderà diverse giornate ma poterà al verdetto finale che definirà chi sia stato il vincitore delle FDA Scouting World Finals. Per lui ci sarà la possibilità di entrare a far parte della Academy per iniziare un percorso molto impegnativo ma quanto mai ambizioso che ha come orizzonte l’abitacolo della monoposto Ferrari di Formula 1.

'L’inizio delle FDA Scouting World Finals è come sempre un momento particolarmente elettrizzante per tutti noi, che siamo orgogliosi di aprire le porte del nostro quartier generale a questi sei promettenti ragazzi. Auguro loro il meglio, e spero che saremo in grado di trovare anche quest’anno un talento degno di entrare a far parte del nostro gruppo, come negli ultimi anni è accaduto con Oliver Bearman, Rafael Camara e Tuukka Taponen.

Voglio ringraziare tutti i partner del nostro programma di scouting, senza i quali la nostra capacità di individuare ovunque i migliori talenti non sarebbe così sviluppata. Tony Kart, ACI Sport, Motorsport Australia ed Escuderìa Telmex sono alleati fondamentali per questo pilastro del progetto FDA.

Non vedo l’ora di mettermi al lavoro con René, Emanuele, William, Enzo, Pedro e Pedro Juan: a loro dico prima di tutto di divertirsi e li invito a farci vedere di che pasta sono fatti. Buona fortuna a tutti!'

Marco Matassa

Head of Ferrari Driver Academy