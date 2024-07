F.Regional: pole e vittoria per Camara a Spielberg

Il pilota brasiliano della Driver Academy ha ottenuto la seconda vittoria stagionale dominando la prima delle due gare disputate sul circuito austriaco. Weekend in salita per Maya Weug.

La Formula Regional è tornata in pista a Spielberg dopo la lunga pausa estiva, una ripresa iniziata sotto il segno di Rafael Camara. Il diciottenne brasiliano ha ottenuto una bella vittoria in Gara-1, corsa condotta dal via alla bandiera a scacchi dopo essere scattato dalla pole position. Il successo austriaco è il secondo stagionale per Camara, una vittoria che ha permesso al pilota della Ferrari Driver Academy di salire al quarto posto nella classifica generale a quota 122 punti. Il fine settimana di Rafael avrebbe potuto essere complessivamente migliore se in Gara-2 non fosse avvenuto un contatto nel corso del primo giro che ha costretto l’incolpevole Camara ad un prematuro ritorno ai box. Per Maya Weug i risultati ottenuti a Spielberg non fotografano fedelmente il potenziale emerso in pista. Nelle due sessioni di qualifica la ragazza ha pagato a caro prezzo il traffico, e le conseguenti posizioni sulla griglia di partenza non le hanno permesso di puntare alla top-10.

Gara-1. Camara ha ottenuto una bella quanto strategica pole position nella prima sessione di qualifica. Rafael ha sfruttato al meglio la partenza dalla prima posizione portandosi subito al comando della corsa allo spegnimento del semaforo. Nei primi giri il brasiliano ha costruito rapidamente un margine di sicurezza sugli avversari, un gap tra i due e i tre secondi che ha successivamente gestito fino alla bandiera a scacchi, concludendo da leader una corsa sempre nelle sue mani. Weug, scattata dalla venticinquesima posizione, ha lottato per rimontare in tutti i 22 giri percorsi, riuscendo a concludere la sua corsa diciannovesima.

Gara-2. Ventiquattrore dopo aver completato un sabato da leader, Camara si è trovato alle prese all’inizio della sessione di qualifica con delle condizioni di pista differenti. Il tracciato, risultato più lento, ha richiesto qualche giro di adattamento, e Rafael alla fine ha ottenuto il quinto tempo nel suo raggruppamento. Il piazzamento in qualifica ha costretto il brasiliano a scattare in Gara-2 dalla decima posizione, ma la sua corsa è iniziata molto bene grazie ad una partenza che gli ha permesso di sfilare settimo. Purtroppo un contatto con un avversario avvenuto nel corso del primo giro nel tratto tra le curve 3 e 4, ha causato un danno alla monoposto, e Rafael è stato costretto a rientrare subito ai box per il ritiro definitivo. Anche per Weug la gara che ha concluso la trasferta di Spielberg non è stata fortunata, sempre a causa di un contatto che compromesso le sue chance di rimonta.