FRECA invade il Mugello

Dopo due settimane di pausa il campionato europeo di Formula Regional (FRECA) è pronto a tornare in pista. Lo farà sul circuito del Mugello, uno dei tracciati più impegnativi in calendario sia per i piloti che per i ingegneri. Le quindici curve ed i cambi di pendenza che si sviluppano per 5.245 metri, rappresentano un esame importante per i protagonisti di un campionato che si avvia al giro di boa della stagione 2024. I due piloti della Scuderia Ferrari Driver Academy, Rafael Camara e Tuukka Taponen, si sono confermati in lotta per obiettivi assoluti con grande costanza. Il brasiliano vanta una forte leadership nella classifica generale, dove è a quota 159 punti grazie a quattro vittorie, due secondi e un terzo posto. Il diciannovenne ha mancato il successo di tappa solo nell’ultimo appuntamento, disputato sul circuito Hungaroring, un weekend che ha visto salire in cattedra Taponen. Con le due pole e le due vittorie conquistate in Ungheria, Tuukka è salito al secondo posto in classifica generale a quota 113 punti.

Obiettivo unico. Entrambi i piloti SFDA hanno un solo obiettivo in vista del primo weekend italiano della stagione. “Le mie aspettative sono chiare – ha confermato Camara –, scenderò in pista puntando a pole position e vittoria. Nelle ultime due settimane ho lavorato molto con gli ingegneri per non lasciare nulla al caso, ci aspetta un weekend molto caldo ed impegnativo”. Il trionfale fine settimana disputato sull’Hungaroring ha alzato molto anche il morale di Taponen, al suo primo anno nella serie e oggi in un trend molto positivo. “Ho un buon feeling in vista del weekend del Mugello – ha ammesso Tuukka – e non potrebbe essere diversamente dopo gli ottimi risultati di Budapest. In Ungheria tutta la squadra ha attestato un buon passo avanti, ora dobbiamo confermare che il fine settimana sull’Hungaroring non è stato un exploit. Dobbiamo mantenere questo slancio, il mio obiettivo è poter essere costantemente in lotta per pole position e vittorie”.

Programma. Il weekend del Mugello scatterà venerdì con due sessioni di prove libere, per entrare nel vivo sabato con la sessione di qualifica di Gara-1. Il turno sarà diviso in due gruppi: A (in pista alle 8.30) e B (8.50) che determineranno la fila destra e sinistra della griglia di partenza. La pole position sarà assegnata al più veloce tra i due leader di gruppo. Seguirà la prima gara del fine settimana, con partenza alle 14. Il programma sarà replicato (con gli stessi orari) nella giornata di domenica.