Formula 3: la qualifica frena Beganovic

"È stato un fine settimana davvero deludente”. Per Dino Beganovic il settimo dei dieci appuntamenti stagionali, disputato sul circuito di Silverstone, si è subito rivelato un weekend in salita concluso con un bilancio fortemente inferiore alle aspettative. A condizionare il bottino di tappa è stato il 19° posto in cui Beganovic ha concluso la sessione di qualifica. “Iniziare il weekend sapendo di dover partire dalla decima fila in entrambe la gare non è una prospettiva delle migliori”, ha commentato Dino. L’esito della Sprint e della Feature Race è stato condizionato anche da altri fattori, ma la posizione di partenza è stata indubbiamente l’ostacolo maggiore che non ha permesso a Beganovic di incrementare il suo punteggio nella classifica generale.

Momento chiave. Al momento di definire le posizioni di partenza Beganovic, sceso in pista con gomme slick, ha ottenuto il settimo tempo per poi tornare ai box sotto una fitta pioggia. Per Dino la vera doccia fredda è stata però la cancellazione del suo giro veloce per superamento dei limiti della pista che lo ha fatto scivolare all’ultimo posto della classifica provvisoria. “Tutto quello che potevamo fare di sbagliato, lo abbiamo fatto – ha commentato - nel primo giro ho oltrepassato la linea bianca che delimita la pista, così quando sono rientrato ai box dopo il primo run non avevo un giro cronometrato. La pioggia è aumentata di intensità, così abbiamo atteso ai box che le condizioni migliorassero. La situazione è progressivamente migliorata, ma abbiamo anticipato troppo i tempi per tornare in pista, poiché la traiettoria asciutta è diventata più performante nell’ultimo giro prima della bandiera a scacchi, e a quel punto le mie gomme avevano già dato il loro meglio e sono risultato solo 19°. Non abbiamo fatto le scelte giuste ed ho commesso un errore, la macchina era sicuramente competitiva ed è stato un peccato non averla sfruttata nel modo migliore”.

Sprint Race. La prima corsa del weekend di Silverstone si è disputata nel tardo pomeriggio di sabato, dopo il rinvio arrivato in mattinata a causa della fitta pioggia. La partenza è stata caotica, con molti contatti a centro gruppo che hanno costretto Beganovic a sfilare al 22° posto. Dopo un periodo di Safety Car Dino ha iniziato a rimontare ma non è riuscito a centrare la zona punti dovendosi accontentare del 12° posto finale.

Feature Race. Sulla griglia di partenza della gara di domenica mattina tutte le monoposto si sono schierate con gomme da bagnato, ma al termine del giro di ricognizione nove piloti, tra cui Beganovic, hanno deciso di rientrare in pit-lane per montare pneumatici slick. La corsa, subito congelata dalla Safety Car, è ripresa al termine della seconda tornata, con Dino che ha iniziato a recuperare posizioni prima di essere costretto a un’escursione sull’erba a causa di una manovra aggressiva di Sophia Floersch. La corsa di Dino è proseguita senza danni alla monoposto, ma ad escluderlo definitivamente dalla possibilità di puntare alla zona punti è stato altro. “Abbiamo fatto la scelta giusta montando le slick fin dall'inizio – ha spiegato Beganovic – poi abbiamo puntato sull’arrivo di una pioggia consistente e quando sono cadute le prime gocce sono subito tornato ai box per montare le gomme da bagnato. Speravamo che la perturbazione si intensificasse ma non è andata così, alla fine si è rivelata è una scelta che non ha pagato”. Beganovic ha chiuso 19°.