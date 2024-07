Formula 3: Dino marca punti in un weekend frustarante

Il weekend monegasco di Dino è stato condizionato da una sessione di qualifica molto sfortunata. Un sesto e un settimo posto ottenuti nelle due gare hanno comunque limitato i danni.

Monte Carlo, 26 maggio 2024 – Quella di Monte Carlo è la pista in cui la posizione in pista ha il valore più alto in assoluto. Se le qualifiche non portano buone notizie le ambizioni del weekend subiscono un forte ridimensionamento, ed è quanto accaduto al pilota della Scuderia Ferrari Driver Academy, Dino Beganovic, in pista nel Principato per la quarta tappa del campionato FIA Formula 3. Il potenziale confermato dal pilota svedese è stato molto buono, ma Dino è incappato nella più classica delle situazioni sfortunate che si verificano sul toboga di Monaco. Nella sessione di qualifica Beganovic, impegnato in un giro veloce, ha dovuto alzare il piede dall’acceleratore a pochi metri dalla bandiera a scacchi a causa di un incidente che ha innescato una bandiera rossa, che ha poi concluso anticipatamente la sessione. La conseguente sesta posizione sulla griglia di partenza ha condizionato sia la Feature che la Sprint Race. “Chiudere il fine settimana con una sesta e settima posizione non è ciò che volevamo – ha spiegato Beganovic –. Abbiamo confermato un’ottima performance nell’arco del weekend ed è frustrante non essere riusciti a concretizzare i risultati che avremmo meritato per colpa di una bandiera rossa arrivata nel momento peggiore. Non ci resta che prendere i punti che abbiamo guadagnato in un weekend difficile e concentrarci sulla prossima tappa a Barcellona. Aspetto con ansia di ritornare in pista, l’aspetto positivo emerso da questo fine settimana è l’aver ritrovato un ottimo feeling con la monoposto”. Dopo le prime otto gare stagionali Beganovic occupa la quarta posizione nella classifica generale, con 58 punti.

Sprint Race. La prima gara del weekend ha proposto il classico copione delle corse sul tracciato di Monte Carlo. Partenza ad alta tensione, lungo serpentone di monoposto senza cambi di posizione e Safety Car. Nella Sprint Race la direzione gara è dovuta intervenire interrompendo la corsa in regime di bandiera rossa, per permettere ai commissari di percorso di ripristinare la pista dopo un incidente. Beganovic, scattato dalla settima posizione, ha mantenuto il piazzamento fino alla bandiera a scacchi, riuscendo a conquistare il giro più veloce a conferma di un’ottima performance. “È stata una gara positiva – ha commentato Dino – al di là del risultato finale, ha confermato che in termini di performance eravamo molto competitivi. Sapevamo che guadagnare posizioni sarebbe stato praticamente impossibile, così ci siamo concentrati sul punto addizionale garantito dal giro più veloce e abbiamo centrato l’obiettivo”.

Feature Race. Al via Beganovic ha mantenuto la sesta posizione conquistata in qualifica, sfilando indenne alla temuta prima frenata della St.Devote. La corsa, subito congelata in regime di Safety Car, è ripresa al termine del secondo giro, con Dino stretto a sandwich tra Leonardo Fornaroli e Joseph Loake. La vettura di servizio è entrata in pista in altre due occasioni a causa di incidenti avvenuti nelle posizioni al di fuori della top-10, congelando di fatto le posizioni. Beganovic ha evitato errori, transitando sesto sotto la bandiera a scacchi.