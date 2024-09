Formula 3: Beganovic vince a Spa

Si è concluso sul circuito di Spa-Francorchamps il tour de force che ha impegnato squadre e piloti in cinque appuntamenti nell’arco di sei settimane. Il campionato di Formula 3 si concluderà il primo weekend di settembre sul circuito di Monza, con sette piloti ancora in corsa per il massimo obiettivo. Grazie al secondo successo stagionale, conquistato in Belgio nella Sprint Race, Dino Beganovic è salito al sesto posto in una classifica generale che lo vede ora a quota 100 punti. “È stato un fine settimana molto intenso – ha commentato Beganovic –. Credo che tutta la squadra stia facendo un grande sforzo e la conferma è la presenza di tutti e tre i piloti del team Prema nella volata finale per il campionato. Ora ci sarà la pausa estiva, ma saremo pronti a tornare in pista nelle migliori condizioni possibili per l’ultima tappa della stagione”.

Esordio. Il fine settimana di Spa-Francorchamps ha visto anche l’esordio nella categoria di Tuukka Taponen. Chiamato in extremis dal team ART, il pilota finlandese della Scuderia Ferrari Driver Academy è stato costantemente nella prima metà della classifica confermando un buon adattamento alla nuova monoposto in condizioni di pista estremamente variabili. “Non avevo esperienza con il team, la monoposto e le gomme – ha commentato Taponen – ma la squadra mi ha messo nelle condizioni ideali per il mio debutto in Formula 3. Non mi sono prefissato obiettivi, sono sceso in pista per migliorare ogni giro e godermi questa esperienza. Il sesto posto nelle prove libere disputate sotto la pioggia e il 13° posto in qualifica sono stati dei buoni riscontri. Nelle due gare non posso dire di essere stato fortunato, mi dispiace non aver potuto ricompensare il team per la bella accoglienza e il lavoro che hanno fatto per mettermi nelle condizioni migliori”.

Sprint Race. Dodicesimo posto per Beganovic, tredicesimo per Taponen. È stato questo il verdetto della sessione di qualificazione che, come da tradizione, è stata decisamente animata. Sulla griglia della gara sprint Tuukka ha però dovuto scontare tre posizioni di penalità per ‘impeding’. Beganovic è scattato dalla pole position ma lo slittamento degli pneumatici posteriori gli è costato la leadership a favore di Gabriele Mini. Alla quarta tornata (dopo due giri percorsi in regime di Safety Car) Dino è riuscito con uno spettacolare sorpasso all’esterno di Les Combes a riprendersi la prima posizione. Tornato in testa, Beganovic ha gestito al meglio la pressione di Minì senza commettere alcuna sbavatura. “Sono contento di questa vittoria per le condizioni difficili in cui è maturata – ha commentato Dino – non sono partito bene ma il modo in cui sono tornato in testa mi ha soddisfatto. Da quel momento mi sono concentrato sulla gestione della corsa, non è stato semplice ma direi che tutto ha funzionato molto bene. Sono contento per me ma anche per la squadra, credo che sia un risultato che fa bene a entrambi”. Taponen ha concluso al quattordicesimo posto la sua prima gara in Formula 3, a soli quattro secondi dalla zona punti.

Feature Race. Al via della seconda gara Beganovic ha mantenuto la dodicesima posizione, mentre Taponen (scattato tredicesimo) è stato rallentato da un contatto multiplo avvenuto alla frenata della curva La Source. Nel corso del terzo giro Martinius Stenshorne ha perso il controllo della monoposto e nel tentativo di evitare il contatto Taponen è a sua volta finito in testacoda colpendo l’avversario con il retrotreno. Per entrambi la corsa è terminata con largo anticipo. La Safety Car, entrata in pista in seguito al contatto, ha congelato la corsa per quattro giri per poi essere costretta ad uscire nuovamente dalla pit-lane alla settima tornata per un altro incidente. La corsa si è confermata tra le più tormentate della stagione, con una terza safety car uscita al giro numero dieci e tornata ai box in tempo per consentire gli ultimi due giri lanciati. Beganovic è riuscito a guadagnare una posizione, sfilando undicesimo sotto la bandiera a scacchi.